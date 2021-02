Koeman fala sobre sua continuidade no banco 'culé'

O Barcelona está prestes a se despedir de todos os títulos pelos quais pode lutar. Ainda em fevereiro, o time 'culé' vê quase impossível a Champions League após a derrota vergonhosa para o PSG (4 a 1) e a Copa do Rei muito difícil após o 2-0 em Ramón Sánchez-Pizjuán. E se olharmos para a LaLiga, o Atlético de Madrid é o líder indiscutível.

Apesar da complicada temporada que atravessa a equipe do Barça, o seu treinador, Ronald Koeman, que completou meio ano no cargo, quer continuar no pé do canhão, como o 'Sport' mostra na capa deste sábado.

Aparentemente, o holandês quer estar na vanguarda de uma transição que começou no verão passado. Tanto o treinador quanto a diretoria estão convencidos de sua continuidade.

No que parece uma utopia, o arquiteto da primeira Liga dos Campeões da história do Barça também está animado para erguer um título nesta temporada, embora as condições não sejam as mais favoráveis ​​para isso.

A grande dúvida dessa reestruturação de elenco é a figura de Leo Messi. A continuidade do argentino está no ar e muitos movimentos dependerão dele em face de futuras contratações na secretaria técnica. Além do novo presidente, que ficará entre Font, Laporta ou Freixa.