Koeman insiste em Wijnaldum

A situação não é boa no 'Can Barça'. A equipe do Barcelona está com problemas financeiros e em pouco mais de um mês haverá eleições para a presidência do clube.

Enquanto isso, um Conselho de Administração está assumindo a entidade até que haja um novo comando. De fato, Tusquets, presidente do Comitê de Gestão do FC Barcelona, ​​afirmou que não é possível realizar operações.

E isso acabou irritando Koeman, que quer contratações. Conforme noticiado pelo 'Mundo Deportivo', o holandês pediu a chegada de Wijnaldum ao mercado de inverno, o que é mais do que impossível.

A fonte citada indica que o treinador está à procura de um meia com recuperação e chegada, atributos que o jogador do Liverpool apresenta. No entanto, as prioridades dentro do clube parecem ser diferentes.

Da mesma forma, o jornal catalão destaca que Ronald cogitou na época colocar Sergi Roberto no meio-campo, uma opção frustrada após o jogador polivalente se lesionar.