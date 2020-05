Koeman já recebeu alta: "Estou saudável como um peixe"

Ronald Koeman espera se recuperar do susto o mais rápido possível. Em 3 de maio, o técnico da Holanda foi internado por conta de problema cardíaco.

Mas tudo isso já é passado. O treinador recebeu alta e já está em casa. Através de uma carta publicada no site da Federação, ele contou o que aconteceu.

"O fim de semana passado foi um pouco chocante, não apenas para mim, especialmente para minha família e amigos. Felizmente, os médicos me ajudaram rápida e maravilhosamente, pelo que sou muito grato", disse Koeman.

Desde que entrou, ele não parou de receber palavras bonitas: "Foi fantástico. Todos me apoiaram, recebi muitas mensagens do mundo do futebol e também de pessoas desconhecidas. Isso me ajudou muito e gostaria de agradecer a todos".

Não foi fácil, mas o susto ficou para trás. "Agora me sinto saudável como um peixe", concluiu Koeman.