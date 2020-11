"Koeman me chegou a dizer que eu poderia continuar, mas quis encontrar meu caminho"

Depois de seis anos no Barcelona, ​​Luis Suárez neste verão trocou o Camp Nou pelo Wanda Metropolitano e, aos 33 anos, deu início ao que pode ser sua última grande aventura no futebol de elite.

Deixar o Barça e as boas lembranças para trás não é fácil, mas o uruguaio já se sente parte da família Atleti. "No início tudo é difícil, com tudo o que uma mudança como esta implica para a família, procurar uma escola e procurar uma casa. Mas o clube me prestou um serviço espectacular. Facilitou muito as coisas para mim. Estou confortável e gostando de tudo" , Suárez explicou em entrevista ao 'AS'.

Nela, o uruguaio falou sobre o que significa estar sob o comando de um treinador como Simeone, de uma filosofia tão diferente daquela vivida durante seus anos no 'Can Barça'. “Tenho de me adaptar ao que o treinador me pede e a que conduzem as circunstâncias do jogo. Neste caso, se você está rodeado de jogadores muito bons que desequilibram e são capazes de colocar as bolas na área, que sejam bem-vindos”, disse antes de aar sua visão sobre se o Atleti pode lutar com ele pelos títulos.

Atlético de Madrid e João Félix, prontos para competir

“A realidade do futebol é que o Atlético luta há anos para estar no topo, para lutar contra coisas importantes. Tiveram o azar de perder finais, ganharam uma liga há alguns anos e nas últimas temporadas lutaram com o Barça e com o Real Madrid. Se acreditamos que temos uma boa equipa, com jogadores competitivos... ”, explicou.

Sobre os companheiros da equipe madrilenha, Suárez elogiou um João Félix que finalmente está despontando. “Já no Benfica mostrava o tipo de jogador que era mesmo sendo tão jovem. Não é fácil quando se vem de fora e no primeiro ano, que foi a adaptação, deixou amostras de grande qualidade. Acho que este ano está começando a entusiasmar as pessoas. Ele se sente muito confiante. Se o resto de nós o ajudamos e damos o que ele precisa, ele pode fazer a diferença", disse ele.

Depois disso, Luis Suárez falou sobre o que significará enfrentar em alguns dias o Barça. Um duelo que será muito especial e no qual, aconteça o que acontecer, ele não comemorará´se fizer gol. “Não iria comemorar se eu marcar, por respeito aos meus companheiros e a um clube que me deu muito. Claro que é especial, por enfrentar muitos amigos. Mas vou defender a camisa do Atlético até à morte como defendi todas as camisas das equipes nas quais joguei", argumentou.

Seu adeus ao Barça

Por fim, Suárez falou sobre o seu adeus ao Barça, explicou a sua relação com Ronald Koeman e confessou que poderia permanecer na equipa catalã se não tivesse tido a oportunidade de ir para o Atlético.

“A relação que tive com o Koeman foi de profissionalismo. Ele me disse na altura que devia sair, através de um telefonema, e eu lhe disse que até que procurasse uma solução tinha o direito de continuar treinando no clube. No momento, ele me disse que se não encontrássemos um desfecho eu seria apenas mais um do grupo, mas eu quis encontrar uma solução, encontrar o meu caminho e felizmente encontrei”, disse.