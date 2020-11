Koeman não castigou Griezmann: "jogou meia hora por uma questão física"

O técnico do Barcelona, ​​Ronald Koeman, explicou que a imagem que seu time mostrou nesta terça-feira na vitória por 0 a 4 sobre o Dínamo de Kiev é o que ele quer oferecer.

"Cumprimos o nosso objetivo, que era conseguir um bom resultado e nos classificarmos nas oitavas. A equipe tem trabalhado muito bem, embora tenha faltado eficácia no primeiro tempo. Mas no segundo sim tivemos e também fizemos um bom jogo" , ele acrescentou em declarações a 'Movistar +'.

Além disso, ele considerou na sala de imprensa que o Barcelona fez "melhores coisas táticas do que no jogo Camp Nou contra o Dínamo, especialmente no meio-campo". Neste sentido, o treinador holandês afirmou que os seus jogadores têm estado "muito concentrados e intensos, algo que faltou no jogo em casa".

A respeito das múltiplas novidades que apresentou no onze titular e no segundo tempo, Koeman respondeu que quis “recompensar alguns jogadores e dar descanso a outros”.

"Quem jogou desta vez trabalha todos os dias para ter minutos, mereceu esta oportunidade e se saiu muito bem", acrescentou o treinador holandês.

Um dos que ficaram no banco no início foi Griezmann. Koeman explicou que a razão era que "jogou quase todos os jogos pelo Barcelona e pela sua seleção nacional e só jogou meia hora devido a uma questão física".

O treinador do Barça se referiu ainda ao zagueiro Óscar Mingueza, que estreou na equipe titular: “Ele mostrou que podemos contar com ele e tem de trabalhar muito para continuar a ter minutos. Está treinando conosco há seis semanas e tem cumprido, como outros jogadores".