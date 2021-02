Koeman, o técnico mais perdedor desde a 'era Guardiola'

Ronald Koeman está de comemoração. O treinador do Barça comemora meio ano no banco 'culé' esta sexta-feira, apenas alguns dias antes de receber o Cádiz na rodada 24 do campeonato espanhol.

E que melhor maneira de festejar estes seis meses à frente do Barcelona do que com uma vitória no Camp Nou contra um dos rivais mais briguentos da competição? Pelo menos é o que ele vai tentar.

Além disso, é preciso dizer que o treinador holandês precisa acumular vários jogos somando três pontos de cada vez para não perder de vista o objetivo do título da LaLiga e, além disso, tem que acalmar a torcida após o doloroso 4 a 1 que o PSG aplicou na partida da fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

E é que a temporada de Koeman à frente do banco do Barcelona não está sendo das melhores. Conforme coletado pelo BeSoccer Pro, nossa ferramenta de dados, o treinador de 57 anos tem registros muito ruins, tanto que já é o treinador com o maior percentual de derrotas desde a 'era Guardiola'.

Registros piores do que o próprio Setién

O técnico holandês tem um percentual de derrotas de 22,9%, o máximo que se lembra desde que Pep estava no comando do banco 'culé'. Além disso, seu sucessor Quique Setién piora em quase todos os registros, que curiosamente encerrou seu caso de amor com o Barça, perdendo 20% de seus duelos, o que deixa o atual treinador do Barça em evidência.

Nesse sentido, Guardiola colheu apenas 8,5% de derrotas, batendo o resto dos técnicos que passaram pelo Camp Nou desde a sua saída.

Além disso, em 35 jogos no comando da equipe, desde sua chegada em 19 de agosto de 2020, Koeman conquistou a vitória em 62,9% das vezes, contra 64% de Setién nos 25 jogos que comandou como técnico da primeira equipe. Outro golpe para o de Zaandam.

Dos menos sólidos na defesa

Um dos principais deveres do Barça de Ronald está na zaga. E é que também apresenta um dos piores dados em defesa. Apenas 34,3% das vezes conseguiu terminar um jogo sem levar gol, algo em que Setién (44%), Ernesto Valverde (44,8%), Luis Enrique (45,3%), e 'Tata Martino' o superaram novamente (40,7%), e também o próprio Guardiola, com espetaculares 47,4%, melhor registro dos últimos tempos.

Este Barcelona é um dos menos sólidos na defesa com dados semelhantes aos daquela equipe comandada por Tito Vilanova, quando esteve no comando do banco durante 45 jogos e só conseguiu deixar o seu gol intacto 33,3% das vezes.

Mas aquele com maior posse de bola na Europa

Olhando mais de perto as cinco principais ligas europeias (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Serie A), este Barcelona é o time com maior posse de bola, acima do Manchester City, do ex-Barça Guardiola.

Com 65,09%, o Barça lidera o ranking das equipes com maior posse de bola por jogo, seguido por City (64,63%), Liverpool (63,92%) e Paris Saint-Germain (63,44%). Curiosamente, o Real Madrid de Zidane é décimo com 60,43% de posse de bola

Confira abaiao a lista completa: