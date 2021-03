Koeman pediu e o Barça já tem o 'sim' de Wijnaldum

A temporada 2020-21 entra em um tramo determinante. Estão em jogo todas as competições e os resultados dentro de campo são primordiais. Mas o trabalho no escritórios não para e os clubes vão se movimentando para a próxima janela.

O Barcelona já teria garantido o seu primeiro reforço para a temporada 2021-22, ao menos é o que garantem na Inglaterra. De acordo com o 'Sunday Times', Wijnaldum, meia do Liverpool, já tem um pré-acordo com o Barça.

O rotativo crava: "Wijnaldum será o primeiro reforço de Laporta na sua segunda passagem pela presidência do clube", escreveu o 'Sunday Times'.

O contrato do holandês com o Liverpool expira nesse verão. Por tanto, o jogador chegaria sem custos ao Camp Nou. Os 'culés' foram rápidos no gatilho e o grande responsável por isso é Ronald Koeman, que apontou Wijnaldum como um alvo prioritário.