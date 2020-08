Koeman quebra seu silêncio e admite: sua prioridade é o Barça!

O ainda técnico da Holanda, Ronald Koeman, reconheceu em declarações à televisão pública holandesa 'NOS' o seu desejo de ser contratado pelo Barcelona, ​​mas advertiu que a transferência ainda não foi conculída.

"Um acordo é definitivo quando as assinaturas são colocadas no contrato, só então é 100% seguro", disse Koeman ao deixar as instalações da Federação Holandesa de Futebol.

"Não posso dizer nada, adoraria, mas agora não é um momento razoável. Ainda não há clareza total, por isso, infelizmente, temos de esperar", acrescentou.

Questionado se sua prioridade é assumir as rédeas do banco do Barcelona, ​​ele respondeu com um breve "sim" e um sorriso.

Enquanto isso, a imprensa holandesa dá como certo a assinatura, que teria sido fechada com sucesso à meia-noite de segunda-feira na casa de Koeman na Holanda, publicou o jornal pago mais lido do país, 'De Telegraaf'.

O contrato seria prorrogado por dois anos com possibilidade de renovação por terceiro de acordo com os resultados esportivos, informou o mesmo veículo.

O presidente do Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu, conversou extensamente com o treinador no último fim de semana para analisar os problemas da equipe e suas principais ambições.

O Barcelona teria pago uma cláusula de rescisão devido ao fato de o contrato do técnico como técnico da Holanda ser válido até o verão de 2022.

O segundo jornal pago mais lido na Holanda, 'Algemeen Dagblad', publicou que Koeman voará para a capital catalã na terça-feira para sua apresentação oficial, que acontecerá esta noite ou, o mais tardar, nas próximas 24 horas.

Da mesma forma, o acordo seria acompanhado pela assinatura de Alfred Schreuder, ex-técnico da equipe alemã TSG 1899 Hoffenheim, como assistente de Koeman, publicado na prestigiosa revista 'Voetbal International'.