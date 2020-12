VÍDEO: Koeman pede concentração especial ao Barcelona

Em sétimo lugar na tabela do Campeonato Espanhol, com 14 pontos e um jogo atrasado, o Barcelona visita o Cádiz neste sábado pela 12ª rodada.

O adversário do fim de semana é justamente o time que está uma posição acima, com um ponto de vantagem e dois jogos a mais. Em caso de vitória, a equipe catalã pode igualar a quantidade de pontos do Real Madrid (4º colocado).

Na véspera da partida, o treinador Ronald Koeman concedeu entrevista coletiva e pediu uma concentração especial para buscar os três pontos fora de casa.