Koeman reativa a 'operação Lautaro'

Com a figura de Luis Suárez na porta de saída, o Barcelona precisa com urgência a assinatura de um '9' que possa preencher a lacuna que o uruguaio iria deixar e assim se tornar a grande referência ofensiva do projeto liderado por Ronald Koeman.

Durante meses, o atacante mais desejado pela gestão desportiva do Barça é Lautaro Martínez. A equipe 'culé' manteve conversas com a Inter de Milão para tratar da futura operação, mas foram interrompidas após a explosão da pandemia do coronavírus.

No entanto, a chegada de um novo treinador ao Camp Nou, a necessidade de contratações emocionantes e o aparecimento de outras equipes interessadas no ex-Racing (como o Manchester City) fizeram com que o Barça voltasse a negociar pelo jogador.

De acordo com a informação publicada pela 'Marca', a entidade de Barcelona teria reativado as negociações para Lautaro e parece que já existe uma linha estipulada a seguir para que a operação acabe por dar frutos.

Segundo os referidos meios de comunicação, o Barcelona tentará colocar os jogadores que interessam a Inter na operação para conseguir uma redução considerável no preço de sua transferência. Entre os nomes que já estão sendo considerados estariam os de Semedo, Arturo Vidal ou Junior Firpo.

Do mesmo modo, face a um possível insucesso nesta frente, a equipe catalã já teria na manga a opção de um Memphis Depay que Koeman já conhece bem desde a sua época à frente da Holanda e cujo preço, à partida, seria mais acessível do que o do argentino.