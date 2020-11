Koeman rebate Setién: "Não tenho problemas com Messi'

Lionel Messi sempre mostra sua "ambição" e "caráter vencedor" e não é difícil de administrar, de acordo com Ronald Koeman, que rejeitou a visão de Quique Setién sobre a estrela do Barcelona. O treinador holandês afirma que não acha complicado gerenciar um jogador considerado por muitos como o melhor de todos os tempos.

"Respeito todas as opiniões. Para mim, Leo é o melhor jogador do mundo, estou vendo sua ambição e caráter vencedor", disse ele em entrevista coletiva antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev, no Camp Nou, nesta quarta-feira.

"Não tenho dificuldades para liderá-lo. Ele é o capitão e converso com ele todas as semanas. Vejo as coisas de forma diferente de Setien e não concordo [com a sua opinião]".

Nesta semana, o ex-técnico do Barça, Quique Setién, descreveu a estrela argentina como o maior jogador de todos os tempos, mas afirmou: "Existem outros fatores além do campo que são muito mais difíceis. É algo que você pode ver no documentário do Michael Jordan, coisas inesperadas".

Setién foi demitido após a derrota humilhante por 8 a 2 para o Bayern de Munique nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da temporada passada, com Koeman o substituindo. Messi, personagem central desta polêmica, esteve perto de deixar o time antes da campanha atual, mas acabou ficando depois de uma grande polêmica.

Com apenas dois pontos nas últimas quatro partidas de La Liga, Koeman insistiu que a equipe está jogando de maneira positiva e minimizou as chances de deixar o clube em um curto prazo. "O meu futuro no Barcelona não é o mais importante. É preciso viver o dia a dia e tentar ganhar os jogos".