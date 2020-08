Koeman tentará convencer Messi: "Ele tem que acabar sua carreira aqui"

Ronaldo Koeman quer que Messi se aposente no Barça. EFE/Alejandro Garcia

Apesar de em sua apresentação ter deixado escapar que a permanência do argentino no Barcelona depende do jogador, em palavras ao portal 'NOS', Ronaldo Koeman mudou de discurso. Ele quer que o argentino fique na Ciudad Condal até o fim de sua carreira.