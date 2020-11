VÍDEO: Koeman analisa campanha 100% do Barça na Champions

Em jogo com destaque para os goleiros, o Barcelona derrotou o Dínamo de Kiev por 2 a 1 e garantiu sua terceira vitória na Champions. Com 100% de aproveitamento, a equipe catalã está em situação confortável para avançar no torneio.

Confira no vídeo acima as palavras do treinador Ronald Koeman após a vitória pela terceira rodada da fase de grupos. Ele analisa a campanha e vê "trabalho bem feito" por sua equipe.

O time catalão soma nove pontos e lidera o grupo G. Com seis pontos, a Juventus ocupa a segunda posição. Em último, Dínamo de Kiev e Ferencváros têm apenas um ponto.

Na próxima rodada da fase de grupos da Champions League, o time de Koeman visita o Dínamo de Kiev em jogo marcado para 24 de novembro. Simultaneamente, a Juventus recebe o Ferencváros.