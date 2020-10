Koeman volta a pedir Wijnaldum

Ronald Koeman é um sujeito de convicções fortes. Ele tinha a ideia de um elenco, os perfis de jogador desejados, mas não via todos os seus desejos sendo satisfeitos devido aos problemas financeiros de um Barcelona que só conseguiu contratar Sergiño Dest nos últimos dias do mercado.

Não chegaram jogadores como Memphis Depay ou Eric García, por quem a direção do Barça negociou até o último momento. E também não um dos grandes pedidos de Koeman como foi Georginio Wijnaldum.

Entrevistado pela televisão holandesa 'NOS', o treinador do Barça reconheceu que queria o meia do Liverpool. "Ele stava na minha lista", disse o seu antigo treinador, que não tira ele da cabeça.

De acordo com o relato do 'Mirror' desta segunda-feira, Ronald Koeman teria pedido à diretoria do Barça para contratar Wijnaldum novamente, desta vez no mercado de inverno, apesar do jogador 'red' terminar seu contrato em 30 de junho de 2021 .

Os azul-granas estariam livres para negociar com ele desde janeiro se ele não renovar com o Liverpool. No entanto, o técnico 'culé' quer contar com o jogador na segunda metade da temporada, desde que a economia permita fechar uma transferência.