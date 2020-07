'KOK Sports', novo patrocinador do Real Madrid na Ásia

O Real Madrid anunciou um novo acordo para as próximas três temporadas, que terá início no mês de setembro, com a 'KOK Sports' para gerar "conteúdos únicos" aos torcedores madridistas no continente asiático.

A nova aliança do Real Madrid é com uma empresa líder no setor do entretenimento, 'KOK Sports', com a qual elaborará "experiências interativas" para todos os torcedores do clube no continente.

Com uma legião de fãs do clube na Ásia e uma grande margem de crescimento, o clube presidido por Florentino Pérez já um novo patrocinador para a próxima temporada.