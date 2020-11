Meio-campista do Atlético de Madrid, Koke teve a chance de voltar a defender a seleção espanhola no amistoso contra a Holanda, que terminou empatado por 1 a 1. Nesta entrevista, ele fala sobre o sentimento em voltar à equipe após dois anos e ainda por cima sendo capitão da Espanha no jogo.

Confira no vídeo acima o que disse o meia Koke!