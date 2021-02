Köln vence derby e se afasta da zona de rebaixamento

Vencer um clássico é sempre algo especial. Ainda mais se servir para superar um momento difícil e sair da zona do rebaixamento. E é o que o Köln fez no campo do 'Gladbach.

A equipe de Marco Rose não aproveitou o tropeço do Borussia Dortmund e continuará fora da Liga Europa depois de cair num dos jogos que mais doeu.

Köln surpreendeu com o gol de Rexhbecaj logo nos primeiros minutos. O jogador aproveitou o cruzamento de Duda para fazer o 0-1 perante o olhar atordoado dos rivais.

O 'Gladbach estava ciente de que havia um jogo inteiro pela frente. O time da casa empatou o jogo, esperançosamente, com um chute de Florian Neuhaus que bateu em dois jogadores antes de entrar.

Os nervos estavam à flor da pele no Parque Borussia. Ninguém queria perder pontos no clássico e foi finalmente Rexhbecaj quem, com o doblete, levou os três pontos para o Köln.

Rexhbecaj aproveitou um erro retumbante na saída da bola do time da casa para tirar de Sommer com um chute cruzado e dar a Köln outra alegria.