Kompany deixa o futebol e será somente treinador no Anderlecht

Vincent Kompany colocou um ponto final a sua carreira como jogador depois de ter disputado 18 partidas oficiais na última temporada defendendo as cores do Anderlecht.

O ex-zagueiro teve muitas dificuldades para comandar a equipe sendo jogador e treinador, diante disso, o defensor optou por seguir na beira do campo.

Kompany se inscreveu no curso UEFA Pro e já está habilitado para comandar o Anderlecht como substituto de Vercauteren pelas próximas quatro temporadas.

O belga deixa o futebo após 16 temporadas desde a sua estreia aos 16 anos com a camisa do Anderlecht. Jogou 360 pelo City, 51 no Hamburgo, 89 pela Seleção e 120 com o Anderlecht;