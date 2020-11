Kondogbia começa a entrar no ritmo

O Atlético de Madrid conseguiu substituir Thomas Partey antes do final do período de transferência autorizado. O clube rojiblanco chegou a um acordo com o Valencia, que não conseguiu evitar as baixas de jogadores importantes.

Kondogbia chegou sem muita experiência, já que não jogava um jogo completo desde o final de setembro, então Simeone e 'Profe' Ortega vão prepará-lo antes de ter mais tempo de jogo como 'colchonero'.

O jogador já estreou e jogou 18 minutos contra o Cádiz e antes do intervalo para compromissos internacionais, algumas datas da FIFA que vieram como uma luva para voltar ao ritmo competitivo, como indica o 'AS'.

O Kondogbia jogou toda a partida contra a seleção marroquina, algo que não acontecia desde o final de setembro, e enfrentará o mesmo adversário novamente nesta semana antes de voltar às ordens de Cholo. Para o Atlético é fundamental que Kondogbia, jogador que eles consideram importante, volte ao seu melhor nível, pois só assim ele conquistará espaço na equipe.