Kondogbia já está em Madri para assinar pelo Atlético

Kondogbia está prestes a ser jogador do Atlético de Madrid. O meia já se encontra na capital espanhola onde assinará o seu novo contrato. O jogador foi flagrado pelas câmeras do programa '#Vamos'.

Estava ali para realizar os exames médicos e se colocar o quanto antes as ordes do Cholo Simeone. É possível que ele esteja apto já para o duelo de Champions contra o Lokomotiv Moscou.

Será uma dura perda para o Valência. O treinador, Javi Gracia já se queixou publicamente várias vezes sobre a falta de reforços e planejamento.

Do ponto de vista do jogador, será uma grande oportunidade. Terá que se adaptar a um novo estilo e brigar por sua posição no concorrido meio de campo 'colchonero'.