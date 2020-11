Konrad espera a oportunidade após a lesão de Ansu Fati

Ronald Koeman encontrou uma rotação mais ou menos fixa em sua frente de ataque, onde a ausência de contratações criou um bom número de tropas para ele. Mas a lesão de Ansu Fati arruinou tudo novamente.

Com Pedri mais direcionado para a área central do campo, o holandês havia liquidado o tridente com Messi, Griezmann e Ansu Fati, enquanto Trincão e Dembélé apareciam como atores mais secundários, embora o francês estivesse começando a despontar.

Sem Ansu, Koeman terá que olhar mais longe. Não só para Martin Braithwaite, embora não conte para o holandês, mas também a um do time B que até agora não deu oportunidades. Até agora nesta temporada, nenhum jogador do Barça B teve minutos com o time titular.

Mas isso pode mudar devido à perda do ponta muito jovem. Konrad de la Fuente, que participou durante a pré-temporada e esteve em várias convocatórias do campeonato espanhol, como na última partida contra o Betis.

Konrad, de 19 anos, está atualmente concentrado na Seleção dos Estados Unidos com seu companheiro de equipe Sergiño Dest, mas está começando a perceber que sua estreia oficial com a primeira equipe do Barça pode não estar muito longe.

O 'Mundo Deportivo' já explicou na pré-temporada que o Barça conta com ele e até se recusou emprestá-lo ao Girona. E Koeman estava apaixonado por ele. "Se tenho que destacar um, estou muito feliz com Konrad", disse o holandês, que poderia lhe dar uma vaga em muito pouco tempo.