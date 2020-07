Koulibaly pode entrar no 'top 3' dos zagueiros mais caros

Kalidou Koulibaly é um dos zagueiros mais valorizados no futebol mundial. O jogador de 29 anos disputou 27 jogos nesta temporada e é uma das referências do Napoli.

Gigantes europeus, como o Manchester United e o Manchester City, demonstraram interesse na contratação do francês naturalizado senegalês, mas precisariam desembolsar uma grande quantia para concretizar esse desejo.

Segundo 'Tuttosport', o clube italiano não quer receber menos de 80 milhões de euros por ele, o que faria a operação entrar no 'top 3' das vendas mais caras de zagueiros.

Koulibaly ficaria no terceiro lugar do pódio, empatado com Lucas Hernández, e somente atrás de Virgil van Dijk (86 milhões de euros) e Harry Maguire (87 milhões).