Koulibaly sobre ofertas: "Não penso em outra coisa que não seja o Napoli"

O nome de Kalidou Koulibaly é um daqueles que estão sempre no mercado. Fala-se até de uma possível transferência milionária. Algo que soa russo para o zagueiro do Napoli, que deu uma entrevista ao 'La Gazzetta dello Sport', no qual negou qualquer possibilidade de mudança de clube.

"Minha família está muito bem em Nápoles e isso me deixa feliz. Se eu estou aqui há seis anos, é apenas graças a eles, porque se não estivesse bem, eu já teria saído. Aqui vivemos em paz, ouvi dizer que sairei, mas aqui estou bem, não entendo por que deveríamos conversar sobre o mercado quando não há nada no horizonte", acrescentou.

De fato, Koulibaly disse que nem sequer discutiu a questão de seu futuro com o presidente De Laurentiis: "Nunca falei com o clube sobre uma saída. Se tivermos que encontrar uma solução, vamos encontrá-la, mas nunca discuti o mercado. Também li nos jornais sobre o meu futuro. Mas só quero pensar em jogar, sou 100% do Napoli e me incomoda que falem de mim, todos os dias, neste ou naquele clube europeu".

Obviamente, o zagueiro senegalês sabe que há a possibilidade de o Napoli ser forçado a transferi-lo. "Não quero enganar ninguém. Sabemos como estão as coisas no futebol. Talvez você diga que fica para a vida toda e depois eles o vendem. Então digo aos fãs que darei 200 ou 300% até parar de vestir a camisa. Tenho um relacionamento especial com o povo de Nápoles, um sentimento puro", disse ele.

O ideal para ele seria se aposentar em San Paolo: "Vamos ver o que o presidente decidirá, se ele propor a prorrogação do contrato, o que, portanto, me permitiria terminar minha carreira aqui. No momento, ainda tenho três anos de contrato. Não penso em outra coisa que não seja o Napoli".