Koundé brilha e acaba convencendo o Real Madrid

A temporada de Koundé, coroada com a conquista da Liga Europa, convenceu o Real Madrid. O time merengue vinha observando o zagueiro francês há muito tempo.

Contra a Inter de Milão, Koundé foi o melhor zagueiro do Sevilla. O francês cobriu as deficiências de um Diego Carlos que não fez uma boa temporada e fez pênalti nos três últimos jogos da equipe no torneio.

O 'Mundo Deportivo' informou que o Real Madrid está disposto a contratar um defesa-central neste verão, e Koundé se enquadra nos parâmetros pretendidos: jovem, europeu e com experiência na elite.

Mas Koundé não é o único jogador observado pela diretoria. Upamecano e Badiashile também se tornaram alvos dos merengues.

Desta forma, o defesa-central do Sevilla saiu de férias com o dever de casa feito, com uma Liga Europa debaixo do braço e com várias equipes de alto nível atrás dele.