Kroos, a excelência como rotina

Tem jogos em que Kroos parece de outro planeta. Partidas quase perfeitas, com eficácia ao alcance de poucos, com uma visão privilegiada do jogo. Contra o Valencia em Valdebebas, ele teve um desses dias.

Como aponta o 'Mundo Deportivo', o meia alemão conseguiu um número redondo de bons passes: 100. Uma centena que destino o pé de um companheiro de equipe e apenas cinco saíram errado. Isso dá uma eficácia superior a 90%. 71 dos 100 foram para a frente.

Ele se aproveitou de Casemiro, uma segurança na última linha da defesa antes do zagueiros, para se sentir mais organizador. Sua associação com Modric, de volta a meia-ponta como antes, encantou o Real Madrid.

E ele também se destacou em sua conexão com Hazard. A mídia acima mencionada diz que ele deu 16 passes ao belga e que este lhe devolveu 14 bolas. O Real ainda está se adaptando após a paralisação, mas parece que as peças estão começando a se encaixar.