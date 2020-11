Kroos, contra a Superliga Europeia: "Somos fantoches da UEFA e da FIFA"

Josep Maria Bartomeu deixou o Barcelona soltando uma última bomba: a inscrição do clube na Superliga Europeia. O que gerou um grande debate.

Muita gente falou sobre o tema, e o útlimo deles foi o meia do Real Madrid, Toni Kroos em declarações ao podcast 'Einfach mal Luppen'.

O alemão criticou a falta de representatividade dos jogadores nesse tipo de decisão: "Lamentavelmente, não decidimos nada enquanto jogadores. Somos fantoches da UEFA e da FIFA. Se houvesse um sindicato de jogadores, não jogariamos uma Liga das Nações, nem a Supertaça de Espanha na Arábia Saudita".

"Essas competições servem apenas para absorver tudo economicamente e espremer fisicamente os jogadores. Eu defendo que deve ficar tudo como está. As ligas já são competitivas, juntamente com a Liga dos Campeões, o Mundial", completou.

Além do espetáculo, Kroos acredita que a medida geraria mais problemas que benefícios: "Do ponto de vista desportivo sem dúvida que poderia ser interessante porque haveria jogos de alto nível. Mas a diferença entre os grandes clubes e os pequenos seria ainda maior. Nem sempre tudo tem de ser mais, mais rápido, mais e mais dinheiro".

Por último, falou sobre uma das modas do futebol, as danças nas comemorações: "As danças ensaiadas, as coreografias, para mim são uma besteira. Isso não significa que esteja menos feliz. Estou muito feliz por dentro e pouco por fora".