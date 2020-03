Kroos e mais dez para o 'Clássico'?

Zinedine Zidane surpreendeu ao deixar Toni Kroos no banco de reservas na partida de ida das oitavas de final da Champions League contra o Manchester City.

Os de Pep Guardiola venceram e a polêmica foi instaurada. A ausência do alemão teria sido tão notada caso os 'merengues' tivessem vencido?

O treinador francês apostou por Luka Modric, Casemiro e Fede Valverde no meio de campo, com Isco se movimentando a frente, Vinicius na esquerda e Benzema no comando do ataque.

A estratégia de Zidane não saiu como ele imaginou, e por isso Kroos deve voltar ao time titular no 'Clássico' deste domingo no Santiago Bernabéu.

“Quando se verifica um mau resultado, procura-se sempre insinuar. O Kroos joga sempre, mas não o fez no outro dia. São coisas que podem suceder e não perdemos por o Kroos não ter jogado. Nesse dia foi uma opção e nada mais. Não procurem outras justificações. Ele está a cumprir muito bem o que lhe pedimos e vai continuar a fazê-lo. Tenho muitos médios e é preciso tomar opções", disse o treinador francês em entrevista coletiva.