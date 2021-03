Kroos e Modric, a melhor dupla da história da Champions?

A dupla está no rumo de se tornar a melhor dupla da história da Liga dos Campeões. EFE

No fim do jogo entre Real Madrid e Atalanta, o Twitter oficial da UEFA publicou uma pergunta questionando quem você prefere: Toni Kroos ou Luka Modric. O alemão respondeu dizendo que prefere ambos e o croata respondeu com "melhor juntos".