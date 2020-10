VÍDEO: Kroos classifica como 'final' duelo entre Real Madrid e M'gladbach

Real Madrid e Borussia M'gladbach se enfrentam nesta terça-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League de 2020/21. Zidane incluiu Eden Hazard entre as novidades na lista de relacionados para o duelo.

Também na véspera da partida, Tony Kroos concedeu entrevista coletiva. Confira no vídeo acima as palavras do meio-campista alemão. Ele afirma que o jogo já pode ser uma final para a equipe, por conta da estreia com derrota para o Shakhtar Donetsk.