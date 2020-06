Kroos se 'irritou' com o Real Madrid e os companheitos não perdoaram

Toni Kroos é um dos jogadores estrangeiros no elenco do Real Madrid que melhor fala espanhol. O alemão concedeu uma entrevista aos veículos do clube após a sessão de treino.

Kroos, titular absoluto para Zidane, falou sobre como está sendo a preparação do grupo para a volta do Campeonato Espanhol, que será disputado sem torcida.

"É a primeira vez que teremos de jogar sem torcedores e vamos ver como é. Ganhará a equipe que melhor se adaptar a esta situação", disse Kroos.

O alemão viu que o Real Madrid compartilhou o vídeo nas redes sociais com legenda em espanhol e questionou o porque, já que é possível entender perfeitamente o que ele diz.

"Legenda em espanhol? Porque?", escreveu Kroos. Pouco tempo depois os seus companheiros apareceram para 'zoar'. Ceballos disse: "I don't understand Antonio. your spanish is really good".