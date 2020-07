Kroos sobre Bale: "A situação de Bale é insatisfatória para todos"

Todos no Real Madrid concordam que o relacionamento entre o clube e Gareth Bale está mais tenso do que nunca. O próprio Kroos analisou a situação em uma entrevista ao programa 'Lauschangriff'.

"Não há como evitar que a situação seja insatisfatória para todos. Eles certamente não o contrataram para jogar tão pouco quanto agora", disse ele sobre o galês que participou apenas de 20 partidas entre todas as competições nesta temporada.

Além disso, Kroos acrescentou que Bale pode estar zangado com o Real Madrid por não deixá-lo sair quando o jogador pediu. "Acho que, em princípio, ele queria ir embora no verão passado e que o clube disse que sim no início e depois não novamente. Não sei se ele ainda está um pouco bravo com isso. É uma questão complicada", enfatizou.

E, também, o mercado chinês apareceu constantemente em 2019 com interessado em Gareth Bale. Jiangsu Suning parecia o destino mais provável, mas o Real Madrid deu um passo atrás e impediu que a operação acabasse acontecendo.

Agora, o problema está mais no domínio do clube merengue, já que Zidane não conseguiu recuperar o atleta galês e o jogador tem claro que, se decidirem abrir mão dele, ele reivindicará todo o dinheiro que lhe devem por sua demissão. Um valor que excederia 60 milhões de euros.

Bale está no clube espanhol há sete anos, embora não pareça que sua jornada pelo Bernabéu continue por muito mais tempo. No momento, uma venda é complicada por conta do enorme salário do jogador - cerca de 14,5 milhões de euros líquidos por temporada - e seu desempenho desastroso em campo.

No entanto, o agente de Bale, Jonathan Barnett, ressalta que ele quer ficar. A situação está chegando a um extremo em que nem o conselho nem os membros da equipe se sentem à vontade com Bale, que poderia continuar a pressionar até o Real decidir.