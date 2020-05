Kroos tentou jogar golf, porém...

Toni Kroos tem animado as redes sociais nas últimas horas com um tema muito presente no Real Madrid e Bale: o golf.

O segundo esporte amado do futebolista galês foi escolhido pelo alemão, que tentou fazer bonito, mas tudo permaneceu em uma tentativa frustrada. Kroos nem sequer acertou a bola.

O vídeo foi gravado neste sábado nas instalações de Valdebabas após o treinamento do Real Madrid e acabou rendendo um momento de diversão para os fãs madridistas.