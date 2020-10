"Kubo é uma estrela fora de campo, mas deve ser dentro"

Em declarações ao portal 'AS', o treinador do Villarreal, Unai Emery, falou sobre as primeiras partidas de sua equipe nesta temporada. O novo projeto dos espanhóis vai com força, com o 'submarino amarelo' localizado na quarta posição.

“Queremos dar um passo adiante, algo que outras equipes fizeram, que é desejado aqui e que sonhamos alcançar. Acho que o Villarreal deve ser reconhecido pelo que fez até agora, valorizar e não menosprezar. A ideia é continuar dando passos, é continuar com a estrutura desse clube, e trabalhar para alcançar esse sucesso”, afirmou o treinador espanhol.

“Nunca estabeleço limites, nunca penso que não posso vencer ou chegar a um objetivo. É verdade que este é um campeonato complicado, já que com times como Real Madrid e Barcelona é muito difícil chegar a esse objetivo. Mas é verdade que às vezes tem um Leicester, então você sempre tem que estar preparado. Temos também a Copa e a competição europeia, nas quais esperamos poder chegar longe e ter nossas chances”, disse Emery.

Além disso, ele também teve tempo para falar sobre Kubo, que está passando por um momento difícil neste início de ano: "Kubo é um ótimo garoto, ele é um menino que quer crescer e tem muita vontade de crescer. Ele sabe que tem um desafio, o de ser o primeiro jogador japonês a atingir o nível mais alto, e há muitas pessoas que querem que seja assim e queiram acelerar os processos. Mas essa aceleração não é boa, ele precisa se adaptar e crescer para competir em todas as opções e posições".

“Eu entendo o barulho da mídia, ele é uma estrela fora de campo, mas tem que ser dentro. Nossa obrigação é que ele faça da melhor maneira possível e cuidar dele para que possa atingir esse objetivo. Não contei a nenhum jogador que ele com certeza jogará, nem que seremos campeões contando com ele, é algo que não faria. Atingir um objetivo é algo para todos, para toda a equipe, não para um único jogador por melhor que seja", disse Emery.