Kubo marca é dá assistências na Europa League

O atacante pertencente ao Real Madrid entrou em campo nessa quinta-feira com a camisa do Villarreal e foi um dos destaques na estreia do time pela Europa League.

Kubo marcou um dos gols e deu duas assistências na vitória por 5 a 3 contra o Sivasspor, da Rússia. Em sua primeira partida como titular, ele ficou em campo durante os 90 minutos.

Foi o japonês quem abriu o placar, ao aproveitar rebote de finalização de Chukwueze e balançar as redes com chute de esquerda aos 12 minutos do primeiro tempo.

Oito minutos depois, ele foi o assistente para o gol do colombiano Carlos Bacca. Seu outro presente foi entregue aos 57 minutos para que Foyth mandasse para dentro de cabeça.

Paco Alcácer fez os outros dois gols da vitória e Gradel, Yatabaré e Kayode marcaram para os visitantes.

A boa atuação pode ser o que o japonês precisava para receber as chances desejadas por ele e pelo Real Madrid nesse período de empréstimo para ganhar mais experiência.