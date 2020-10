Kubo teve mais minutos de jogo... e acabou sendo expulso!

Depois de uma semana em que muito se falou dele, Takefusa Kubo ganhou um pouco mais de destaque no Villarreal. Ele não foi titular, mas Emery deu-lhe mais minutos do que o normal e acabou sendo o protagonista.

O japonês primeiro foi notícia por uma deixada espetacular no gol de Parejo, que significou o 2 a 1. Então, nos minutos finais, ele veria o cartão vermelho por duas ações de jogo perigoso.

Para começar, acertou José Luis Gayà na cabeça quando este lutava com a equipe valenciana por uma bola aérea. Gayà enfiou a cabeça, Kubo entrou com o pé... e o resultado foi um golpe feio.

Então, com o confronto já acabando, Kubo veria o segundo amarelo por mais uma entrada de falta. Take tentou tirar uma das pernas quando estava lutando pela bola com Carlos Soler, mas foi com as travas da chuteira com a outra perna no jogador rival.