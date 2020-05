Kurzawa interessa ao Atlético... e Kalinic ao Fenerbahçe!

Andrea Berta trabalha em um mercado incomum de transferências devido à crise do COVID-19. O Atlético de Madrid viu em Layvin Kurzawa um jogador com quem reforçar a equipe a custo zero.

O ala encerra um contrato com o PSG e o clube não renovará. Assim sendo, Kurzawa estará livre para escolher um destino e, nas últimas horas, o Atlético de Madrid teria anotado o nome do jogador em sua agenda.

O jornal 'Marca' garantiu que o jogador de futebol francês, que tem pretendentes do nível do Barcelona e também do Arsenal, poderia chegar à equipe colchonera para reforçar uma posição em que apenas Renan Lodi se encontra atualmente.

Mas Berta trabalha não apenas com transferências. Trabalha também com saídas. Quem definitivamente pode fazer as malas é Nikola Kalinic, que está emprestado nesta temporada à Roma.

A intenção do clube otomano, relatada como 'AS', é obter o Kalinic com um empréstimo com compra obrigatória no verão de 2021, evitando assim a crise econômica causada pelo COVID-19.