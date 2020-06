Kurzawa já decidiu seu futuro

Kurzawa continuará no Parc des Princes depois deste verão. Ou isso pelo menos garante a imprensa francesa.

Embora Kurzawa estivesse por muito tempo mais fora do que dentro, as coisas mudaram radicalmente. O PSG não encontrou nenhuma opção acessível e ofereceu a renovação.

Bem, de acordo com 'RMC Sport', a oferta do PSG teria convencido Kurzawa. Ele já teria dito "sim" e seria necessário apenas que se tornasse oficial, sempre de acordo com o que foi publicado pela referida fonte.

O 'RMC Sport' não especifica qual será o seu salário, mas ele fornece detalhes sobre a extensão do contrato: Kurzawa assinará por quatro temporadas.

Arsenal, Chelsea e outras equipes interessadas em Kurzawa podem ir esquecendo do craque. A imprensa francesa assume que ele não vai deixar Paris.