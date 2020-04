Kurzawa, no radar do Barcelona

De acordo com informações do jornal 'Sport', o Barcelona mais uma vez procura reforços no PSG. A novela vivida há muito tempo com Verratti poderia ser repetida neste verão, mas dessa vez com Kurzawa e menos traumática.

O lateral-esquerdo francês está em seu último ano de contrato, e não parece provável que o PSG ofereça uma renovação de última hora, principalmente porque o atleta não estaria disposto a continuar. Essa é uma das pechinchas do verão, e o Barcelona está atento para tirar vantagem disso.

Aos 27 anos, a estrela de Kurzawa no PSG foi se apagando gradualmente, levando-o a ficar de fora das últimas convocações da Seleção Francesa.

A imprensa local diz que o jogador quer deixar o PSG, mas ainda não teve acerto com nenhum time e tem futuro ainda no ar. De acordo com o jornal espanhol, o Barcelona apostaria nele, embora sua chegada ao Camp Nou causasse um excesso de jogadores na esquerda que poderiam levar à venda de Junior Firpo.