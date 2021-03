Kylian dos Campeões

Por muitos considerado um forte candidato à conquista de uma das próximas edições da Bola de Ouro, o Golden Boy 2017 continua a brilhar ao serviço do PSG e nem o facto de ser colega de equipa de Neymar ofusca o brilhantismo daquele que é o novo “menino bonito” do futebol gaulês.

Finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história, o PSG quer voltar a estar na decisão “à boleia” do brilhantismo de um jogador que “roubou a cena” na primeira mão dos “oitavos” da competição ao apontar um “hat-trick” ao Barcelona (1-4), justamente com Leo Messi na “primeira fila” e, no segundo encontro, fez mais um, na conversão de uma grande penalidade. “Donatello”, como é carinhosamente tratado pelos companheiros atendendo às semelhanças com um personagem das “Tartarugas Ninjas”, continua a acumular sucessos na “liga milionária” e pretende seguir na senda dos recordes.

Príncipe no Mónaco, rei em Paris

O sucesso de Kylian Mbappé tem amplificado a história de uma infância marcada pela admiração a Cristiano Ronaldo, internacional português que figurava nos posters dos craques que forravam o quarto do pequeno Kylian. Ronaldo nasceu 13 anos antes de Mbappé mas, aos dias de hoje, é dentro das quatro linhas que se veem, num feliz encontro entre um ídolo consagrado e um “miúdo” que protagonizou uma ascensão meteórica e que quer também ele marcar uma era no futebol mundial.

2 de dezembro de 2015. Aos 16 anos e 347 dias, Kylian Mbappé foi a jogo no empate a uma bola com o Caen (pela mão do técnico português Leonardo Jardim) e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a atuar pela equipa principal do Mónaco, superando assim a marca de Thierry Henry. Volvidos dois meses, aos 17 anos e 52 dias, novo recorde: Mbappé tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo com a camisola monegasca. Talento precoce, expectativas nos píncaros e a promessa de continuar a percorrer recordes e bater máximos atrás de máximos. Campeão pelo Mónaco na época 2016/17, comprometeu-se com o PSG a 31 de agosto de 2017, a título de empréstimo, mas com a promessa de mudança permanente, convertendo-se mais tarde na segunda maior transferência da história do futebol mundial, a troco de 180 milhões de euros. A aquisição de Mbappé correspondeu a mais uma grande transferência levada a cabo pela administração liderada por Nasser Al-Khelaifi de olhos postos naquele que é o grande objetivo parisiense: conquistar a primeira Liga dos Campeões da sua história. Após a primeira final na última época, eis que a atual temporada configura mais uma tentativa nesse sentido e Mbappé poderá ter um papel determinante para que a festa se solte nos Campos Elísios - se a pandemia assim permitir.

Mbappé, todo um “show milionário”

Aquando da sua passagem pelo Principado do Mónaco, Mbappé já demonstrava estar destinado a brilhar nas grandes noites europeias, tanto que se assumiu como principal figura da equipa no caminho até às meias-finais da competição em 2016/17. Ao fazer golos nos jogos com Manchester City e Borussia Dortmund, Kylian Mbappé tornou-se no primeiro a marcar nos primeiros quatro compromissos “a doer” (oitavos e quartos) numa edição da Liga dos Campeões. Além disso, converteu-se também no jogador mais jovem a chegar aos cinco golos na competição, aos 18 anos e 120 dias. 130 dias depois, tornar-se-ia no jogador mais jovem a chegar aos 10 tentos, recorde entretanto batido por Erling Haaland em fevereiro de 2020. Mbappé e Haaland são autênticos matadores e costumam constar nas escolhas dos apostadores na hora de abordarem mercados de marcadores.

Haaland mais rápido a chegar aos 20, Mbappé já leva 25

Mbappé dá-se bem na rota dos milhões e, antes dos quatro importantes golos nesta eliminatória dos “oitavos” com o Barcelona, já tinha batido outro recorde na presente edição da “liga milionária”: o de jogador mais jovem a alcançar os 20 golos na prova. Na derradeira jornada da fase de grupos da competição, os parisienses golearam o Basaksehir da Turquia por cinco bolas a uma, Mbappé marcou por duas vezes e superou os 20 tentos em contexto “milionário” (chegou aos 21) com 21 anos e 355 dias, batendo assim o recorde que até aqui estava na posse de Leo Messi, astro do Barcelona que havia chegado à marca dos 20 golos com 22 anos e 267 dias de idade. No entanto, esse recorde já não está na posse de Kylian Mbappé.

Nesta mesma edição da “liga milionária”, na segunda mão dos “oitavos” frente ao Sevilha (9/3/2021), Haaland marcou por duas vezes e tornou-se no mais jovem de sempre a alcançar os 20 golos na Champions com 20 anos e 231 dias. Além disso, Haaland foi o jogador que precisou de menos jogos para alcançar este registo na Liga dos Campeões ao fazê-lo em apenas 14 desafios, superando um recorde que estava na posse do inglês Harry Kane.

No entanto, 24 horas depois de Haaland se tornar no mais novo a chegar aos 20 golos, Mbappé voltou a encontrar os caminhos para as redes adversárias e passou a ser o mais jovem a alcançar o registo dos 25, aos 22 anos e 80 dias. O registo anterior? Pertencia também a Leo Messi, que tinha alcançado os 25 golos com 22 anos e 206 dias.

Noite memorável na Catalunha

Ao fazer três golos na visita a Camp Nou, Kylian Mbappé tornou-se no terceiro jogador da história a apontar um “hat-trick” ao histórico Barcelona na Liga dos Campões/Taça dos Clubes Campões Europeus, igualando os feitos orquestrados por Shevchenko e Asprilla. A 5 de novembro de 1997, o Dínamo de Kiev foi a Camp Nou bater o Barcelona por quatro bolas a zero com um “hat-trick” do jogador que em 2004 conquistaria a Bola de Ouro. Antes disso, a 17 de setembro do mesmo ano e no mesmo grupo C da Liga dos Campeões, o colombiano Faustino Asprilla também tinha apontado três golos na vitória do Newcastle (3-2) diante do Barcelona. Volvidos 24 anos, Mbappé levou a equipa catalão “ao tapete” em grande estilo, ao fazer as redes que estiveram à guarda de Ter Stegen balançarem por três vezes num só jogo, mais uma no segundo desafio.

Além desse registo partilhado apenas com Shevchenko e Asprilla, o “velocista” parisiense é um dos únicos dois jogadores (o outro é o húngaro Puskas) a fazer dois ou mais golos ao Barcelona em Camp Nou na prova de clubes mais importante da Europa. Muitas Casas de Apostas online disponibilizam cotações associadas ao próximo vencedor da Liga dos Campeões. O PSG está entre os favoritos, mas está claro que as suas aspirações da equipa dependerão muito da capacidade diferenciada de Kylian Mbappé.

“Brincar no Parc” é com ele

A fundação do PSG é relativamente recente quando comparada com os principais emblemas que se debatem na “liga milionária”. O emblema da capital gaulesa cumpre 51 anos de história em 2021 e Mbappé quer continuar a marcá-la. “Caçador furtivo” de recordes, Kylian está já (naturalmente) entre os melhores marcadores de sempre do clube. Na noite em que apontou o “hat-trick” em Camp Nou, Mbappé superou o português Pedro Pauleta como terceiro melhor marcador da história do clube, o último resistente no pódio de “artilheiros” que atuou no clube antes do avultado investimento de origem “qatari” que somava 109 golos. Agora, há mais dois recordes na mira: os de Zlatan Ibrahimovic (156 golos marcados) e Edinson Cavani (200).

Irreverente e intratável, o “enfant terrible” (para as defesas adversárias) quer continuar a acalentar as esperanças no que concerne a levar o troféu mais desejado do futebol europeu para a “cidade luz”. Para já, concluídos que estão os “oitavos” da prova, Mbappé leva seis tentos apontados na Liga dos Campeões 2020/21.