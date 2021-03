Kylian Mbappé abriu e fechou a vitória do Paris Saint-Germain diante do Lyon no último domingo (2-4). Os gols foram os de número 99 e 100 do francês na competição nacional.

Na atual temporada, o camisa '7' do PSG tem 30 gols marcados e nove assistências em 36 jogos disputados, com exatos 2.758 minutos em campo.

