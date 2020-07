Kylian Mbappé, na capa do FIFA 21

Kylian Mbappé é geralmente a capa das principais revistas do mundo do futebol. Não é de surpreender que nesta terça-feira tenha sido por suas declarações garantindo que ele continuaria no PSG nesta temporada. Surgiu agora uma outra 'capa' que o deixará muito mais empolgado: a do FIFA 21.

Estamos falando da edição especial da Champions que a EA Sports anunciou e que já está disponível para pré-venda. No entanto, também será para a edição Ultimate e, é claro, o formato padrão do jogo, que geralmente será vendido em setembro, mas que a pandemia e esse futebol interrompido atrasarão até 9 de outubro.

Mbappé estreia em um jogo que joga assiduamente e substituirá Eden Hazard, que foi capa no ano passado (embora eles tenham dado a Van Dijk a versão Champions).

A decisão, como não poderia ser de outra forma, foi cogitada por um longo tempo. Não é de surpreender que, na imagem, o jovem atacante use a nova camisa do PSG, anunciada há poucos dias.

Depois de vencer a Ligue 1 e terminar como artilheiro, Mbappé ainda tem a possibilidade de conquistar sua primeira Liga dos Campeões, além das duas finais da Copa da França e da Liga.

É claro que falamos do ainda atual campeão mundial da França há dois anos. Tudo isso com 21 anos e 130 gols e 60 assistências na conta.