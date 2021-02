'L'Équipe' e as quatro razões do PSG para contratar Messi

O Barça e o PSG abrirão as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, tendo como pano de fundo o interesse parisiense por Lionel Messi. O conhecido 'L'Équipe' não hesitou em analisar esta possibilidade nem com poucas horas faltando para o jogo. Estas são as quatro razões pelas quais na França vêem o argentino no PSG:

Será grátis

O PSG não teria que pagar nada pela estrela, especialmente considerando o contrato milionário que Leo vai querer assinar em alguns meses. Porém, Messi está livre e a equipe parisiense poderia arcar um importante salário de transferência e, além disso, ofereceria um suculento contrato ao de Rosário.

O fator Neymar

Seu grande amigo quer jogar com ele e isso pode ser motivo mais do que suficiente para Leo decidir pelo PSG. Além disso, 'L'Équipe' cita compatriotas como Paredes ou Pochettino e amigos como Di María, outro que sempre quis jogar com o craque e que pode conseguir em 2021.

Já houve contatos

Após o fax de Messi para o Barcelona, ​​o PSG já mantinha contatos com o entorno do craque. Leonardo também demonstrou publicamente interesse em conquistar a estrela do Barça. Não é a primeira vez que o do Parque dos Príncipes tenta assinar com o argentino.

A possível saída de Mbappé

Embora pareça que vai cumprir o seu contrato, o francês pode querer partir em 2022 e, nesse caso, o PSG pode mudar de estratégia. Ele venderia Kylian e, assim, teria dinheiro para financiar a chegada de Leo Messi.