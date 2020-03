'L'Équipe': Mbappé não será titular contra o Borussia

Kylian Mbappé, afligido nos dias de angina e incapaz de treinar com o PSG, não tem energia suficiente para ser titular contra o Borussia Dortmund, de acordo com informações fornecidas por 'L'Équipe'.

Essa é a má notícia para Tuchel. O bom é que pelo menos ele pode ficar sentado no banco, caso precise recorrer aos seus gols e ao seu poder de reverter a derrota da partida de ida. E temia-se que ele pudesse ter contraído o coronavírus.

O meio francês, bastante confiável nesse tipo de publicação e que já avisou da mudança do sistema tático no duelo de Dortmund, confirmou que Neymar, Cavani e Sarabia serão os integrantes do tridente de ataque.

Além disso, também se fala que o substituto de Thiago Silva será Kimpembe. Da mesma forma, a surpresa da entrada de Juan Bernat no lugar de Kurzawa é revelada.

Esta seria a provável escalação inicial para o confronto às 21:00 no Parc des Princes: Keylor Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Diga Maria, Gueye, Paredes; Neymar, Cavani e Sarabia.