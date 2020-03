Teste do coronavírus de Mbappé dá negativo

Segundo o jornal L'Équipe, Kylian Mbappé passou pelo teste do coronavírus nesta terça-feira para saber se ele está infectado ou não após os problemas de saúde que vem atravessando nos últimos dias.

Tudo isso dentro de uma medida preventiva, pois desde segunda-feira está com amigdalite que causou febre e o impediu de se exercitar normalmente com seus colegas.

As fontes da prestigiosa mídia francesa falam que o resultado desses testes não estariam disponíveis até o final desta terça ou quarta de manhã. No entanto, pouco tempo depois, o 'RMC Sports' confirmou que o resultado teria dado negativo.

Confirmado esse protocolo para tranquilizar o jogador e o clube, o foco volta a se ele estará disponível ou não para o importante jogo do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund na volta das oitavas-de-final da Champions.

Sua presença é importantíssima para que o time possa reverter o 2-1 na partida de ida. Apesar de não ter feito seu melhor jogo na Alemanha, ele participou ativamente do segundo tempo, quando fez uma grande jogada para presentear Neymar com o gol que manteve os franceses vivos na competição.

Seu treinador, Thomas Tuchel, não se mostrou muito otimista ao analisar o confronto desta quarta-feira no Parc des Princes, que terá os portões fechados justamente por causa do protocolo com o coronavírus.