'L'Équipe': Neymar e Leonardo voltaram a discutir no vestiário do PSG

Neymar e Leonardo voltaram a discutir no vestiário do PSG. EFE/

As relações entre Neymar e o PSG continuam estremecidas. O jornal francês 'L'Équipe' publicou que o atacante teve uma dura discussão com Leonardo, diretor esportivo do clube, no vestiário da equipe, onde a festa após a derrota para o Dortmund foi reprovada.