'L'Équipe': o PSG pensa em vender Neymar para renovar com Mbappé

Faz tempo que o Paris Saint-Germain apostou tudo por Neymar e Kylian Mbappé. Administrar a presença de duas estrelas é uma verdadeira dor de cabeça para o clube. No entanto, muito em breve o clube deverá escolher um...

É o que assegura o 'L'Équipe', que apresenta um panorama do clube com relação a renovação das suas estrelas. O desejo principal é garantir os dois por mais tempo, mas a citada fonte aponta que a questão financeira pode ser determinante.

Ou seja, o clube não tem a mesma saúde financeira de anos atrás e poderia ter que escolher entre um dos dois craques. Tudo indica que a aposta seria por Kylian Mbappé. Uma decisão que poderia levar a venda de Neymar.

O camisa '10' tem contrato até junho de 2022 e recebe um salário de 24 milhões de euros. As conversas para renovação já foram iniciadas, mas o brasileiro e seus agentes querem algumas melhorias, algo que o clube não está disposto a conceder em tempos de pandemia.

Enquanto isso, o clube pensa em jogar todas as fichas em Mbappé, mesmo com o francês tendo recusado as últimas ofertas do clube. Seu contrato também expira em 2022, mas não vê tão clara a sua continuidade em Paris diante do interesse de clubes como Real Madrid e Liverpool.

O caso de Mbappé é mais uma questão pessoal do que de dinheiro, já que nenhuma das tentativas de Leonardo tiveram sucesso. Mesmo assim, o clube tentará convencer o jovem até o último momento.

Mas para isso, e contando com os olhares da FIFA e o seu 'Fair Play Financeiro', o Paris Saint-Germain estuda a possibilidade de negociar Neymar e ganhar músculo para investir em Mbappé.