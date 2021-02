'L'Équipe': PSG tem acordo com Real Madrid para não fazer oferta por Ramos

A operação do menisco de Sergio Ramos parece ter desviado a atenção de sua renovação, mas o assunto continua quente. Na França, o portal 'L'Équipe' garante que já houve contatos entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, tendo como alvo o zagueiro.

Mas não pelo que pode parecer. Segundo a prestigiosa mídia francesa, os dois clubes firmaram um pacto de "não-agressão" por Sergio Ramos. Ou seja, o PSG não vai procurar o capitão do Real por enquanto.

Aparentemente, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, teria prometido a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que não estabelecerá contato com Ramos até que as negociações para sua renovação sejam consideradas definitivamente encerradas.

Isso vai contra a versão de que Ramos teria dito ao clube que tem uma oferta do PSG. Florentino Pérez nega porque já conversou com os dirigentes parisienses e chegou a um acordo dado o bom relacionamento que existe entre as duas entidades.

No entanto, o referido meio também fala sobre Sergio Ramos estar irritado com o Real Madrid pela última proposta que recebeu. Esse seria por duas temporadas, mas recebendo 10% a menos pelo corte salarial devido ao coronavírus.

Além do mais, uma frase que explicaria o que ele sente no momento também é colocada na boca de um membro do entorno de Ramos: “Dizem que não há dinheiro, mas pretendem gastar 150 milhões de euros para comprar Mbappé no verão e oferecer-lhe um salário de 20 milhões".

Se assim for, parece claro que as posturas entre Real Madrid e Sergio Ramos estão muito distantes e uma reaproximação de curto prazo parece difícil. O espanhol termina o contrato no verão e o Real Madrid tem margem até março, embora o tranquilize saber que o PSG não tentará o capitão espanhol até o fim dessa novela.