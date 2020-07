'L'Équipe': Robert Moreno é demitido do Mônaco

Robert Moreno pode estar vivendo as suas últimas hroas como treinador do Mônaco. O jornal 'L'Équipe' informa que a diretoria do clube teria informado o treinador da sua demissão nesse sábado. Niko Kovac, é o principal candidato para assumir o comando da equipe.

O espanhol chegou no meio da temporada ao clube francês, mas as coisas não engrenaram. O clube não conseguiu dar o salto esperado para a parte de cima da tabela e terminou elimiado nas duas Copas. O amistoso contra o Cercle Brugge (2-0) teria sido a gota d'água.

Essa demissão encerraria uma temporada para ser esquecida no Mônaco, que esperava estar entre os melhores do país, mas que terminou lutando contra o rebaixamento.