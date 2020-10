'L'Équipe': "Griezmann é somente uma sombra do que foi"

A partida entre Barcelona e Real Madrid reforçou o momento nefasto que Antoine Griezmann vive no clube catalão. Ronald Koeman o deixou no banco e apostou em Pedri, um jovem de 17 anos, no seu lugar.

A verdade é que o francês não fez tanta falta na partida. Quando tudo já caminhava para a derrota, Koeman resolveu colocá-lo em campo em uma sére de substituições de deixaram o Barça ainda mais exposto.

Com poucos minutos, Griezmann nada pôde fazer e parecia buscar sem sucesso o seu lugar no esquema azulgrana. O jornal 'L'Équipe' resumiu a sua atuação como: "Se confirma a degradação de Griezmann".

"O francês vive um dos seus momentos mais difíceis desde a sua estreia na Real Sociedad. Até a sua chegada ao Barça, a trajetória de Griezmann vinha sendo ascendente. Com os azulgranas, o campeão do mundo é somente uma sombra do que foi", sentenciou o jornal.

A imprensa do país galo não consegue entender como Pedri ou Trincão se tornaram opções prioritárias para Koeman: "É uma grande desautorização para um jogador da sua qualidade. Pode ficar relativamente tranquilo, pois o seu substituto (Pedri) tampouco brilhou mais que ele".

Para o 'L'Équipe', Griezmann já deve estar pensando que a sua ida ao Barcelona foi um dos maiores erros da sua carreira: "Deve pensar que não foi a melhor decisão da sua vida".