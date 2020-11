La Masia voltou a emocionar o torcedor 'culé'

Ver uma geração como Xavi, Iniesta, Messi, Busquets e companhia novamente é (quase) impossível. Esse tempo já passou e o nível das categorias inferiores do Barcelona desde então teve muitos altos e baixos, mas esta terça-feira na Liga dos Campeões surgiram novas amostras de talento.

Numa época que se espera ser transitória, sem possibilidade de contratações por problemas económicos, os jogadores da casa podem ser uma boa aposta para os planos de Koeman, o que foi demonstrado por Óscar Mingueza e Carles Aleñá contra o Dínamo de Kiev.

Em primeiro lugar, o zagueiro estreou com a equipe ao lado de Lenglet no centro da defesa e fez um jogo muito sólido na retaguarda, além de demonstrar a grande capacidade que possui na saída de bola, característica indistinguível dos jogadores da La Masia.

"Dedico ao meu povo porque só ele sabe quantas horas de trabalho e quanto sacrifício demanda jogar pelo Barça", disse Mingueza após o fim do confronto europeu.

O outro jogador que deixou uma boa sensação foi Aleñá, com uma carreira no Barça mais do que irregular. Por esta razão, saiu na temporada passada emprestado ao Betis para recuperar sensações e minutos, fase que lhe serviu bem para a sua maturidade futebolística.

O meia jogou no pivô duplo com Pjanic e foi muito participativo ao longo da partida, lembrando o melhor Aleñá que pôde ser visto no 'Can Barça'. Com isso, a empolgação com a La Masia volta a crescer exponencialmente.